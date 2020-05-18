رابط صفحة الأزهر الخاصية بطلاب الثانوية الأزهرية

أعلنت مشيخة الأزهر، إطلاق صفحة خاصة لطلاب الثانوية الأزهرية، وأوضحت المشيخة أنّه تيسيرا على أبناءنا من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، أطلقت بوابة الأزهر الإلكترونية صفحة خاصة، بها عدد من الخدمات التعليمية لطلاب الثانوية الأزهرية.

وتضم الصفحة إرشادات تخص الامتحانات، وكذلك خدمة أرقام الجلوس والتي تضم أيضا أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب الوافدين، كما تقدم الصفحة خدمة اسأل مستشار المادة، وجدول الامتحانات، إضافة إلى خدمة خاصة بشرح دروس المناهج التعليمية.

و من بين الخدمات التي تقدمها الصفحة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية أيضا؛ بوكليت المواد الشرعية والعربية والثقافية.

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الدخول إلى الصفحة بالضغط على هذا الرابط:

http://azhar.eg/reports/Azharexams2020/index.htm