افضل ادعية ليلة القدر 1441 -2020

يبحث المسلمون في العشر الأواخر من شهر رمضان عن افضل دعاء في ليلة القدر 1441- 2020، ليتقرب إلى الله عز وجل، خاصة الليالي الوترية التي قد تحمل ليلة القدر، والتي تزيد الأعمال الصالحة وتضاعف الحسنات وتمحو السيئات، لهذا نرفق إليكم افضل دعاء في ليلة القدر 1441- 2020.

متى ليلة القدر 1441-2020

وقد تكون ليلة القدر من أيام 21 و23 و25 و27 و29 من أيام رمضان الفردية في العشر الاواخر، لذلك يستعد المسلمون في الدول العربية والاسلامية والمسلمين في دول العالم لقيام الليل والاستغفار والصلاة في موعدها والقيام باعمال خيرية بإطعام الفقراء والتصدق على المحتاجين وصلة الأرحام والدعاء، لانها سميت ليلة القدر لشرف هذه الليلة.

افضل دعاء ليلة القدر 1441- 2020

وهذه من أكثر الأدعية الواردة عن الرسول "صل الله عليه وسلم": "اللهم إنك عفو كريم تحمل العفو فاعفوا عنا"، وندعو الله أن تكون من المغفرين لهم في هذه الأيام المباركة، وقبل نهاية شهر رمضان 2019-1440 وبداية غرة شهر شوال، نكثر من الدعاء والأعمال الصالحة، لأهمية ليلة القدر ذكر عنها في القرآن أنها خير من ألف شهر، وفضل ليلة القدر يتلخص في غفران 84 سنة، وكان أفضل دعاء ليلة القدر عن الرسول "صل الله عليه وسلم" اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا".

"اللهم امدد لي في عمري واوسع لي في رزقي , واصح لي جسمي وبلغني املي , وان كنت من الاشقياء فامحني من الاشقياء , واكتبني من السعداء , فانك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه واله : " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب".

"اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا".

علامات ليلة القدر 1441- 2020

سكينة قلب المؤمن.

خروج الشمس بلا شعاع.

عدم هبوب الرياح وسكونها.

قوة الإضاءة.

أحاديث ليلة القدر 1441-2020

أفضل الأحاديث عن الرسول "صل الله عليه وسلم" عن عظمة ليلة القدر: