الهند تدعم الاونروا بـ2 مليون دولار

دعمت الهند، اليوم الاثنين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بـ 2 مليون دولار للبرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وأكد ممثل جمهورية الهند لدى فلسطين سونيل كومار، إستمرار دعم بلاده لأنشطة الأونروا في المنطقة.

وقال كومار: "نيابة عن الحكومة الهندية أود أن أعرب عن تقديري للعمل المميز والمساعي التي تقوم بها الأونروا. نؤمن أن مساهمتنا ستدعم أنشطة الوكالة وتقديم المساعدة اللازمة للاجئين الفلسطينيين، وستساعد في تحقيق إمكانياتهم الكاملة في التنمية البشرية ".