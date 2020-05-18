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دعاء اليوم الـ 25 من رمضان 2020-1441

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 15:04 - 18 مايو 2020
دعاء دعاء
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هناك مجموعة من الأدعية المستحبة التي يبحث عنها الصائمون في نهار شهر رمضان المبارك، و قد ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين.

أكد النبي "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم. 

وإليكم دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، وَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، وَمُتَمَسِّكاً بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيماً فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ". 

ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ بُنِيَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ قَصْرٍ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ قَصْرٍ خَيْمَةٌ خَضْرَاءُ ".   

 

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