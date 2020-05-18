ما هي علامات ليلة القدر 2020 الصحيحة؟

من الليالي التي لها قدر كبير عند جميع المسلمين هي ليلة القدر التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر لما لها من بركات وفضائل علينا كثير ، وبالنص الذى أتى في كتاب الله عز وجل في سورة القدر “إنا أنزلنه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر” والذى أكد لجميع المسلمين وجعلهم يؤمنون أن القراًن أنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة.
وهي الليلة التي تنزل فيها الملائكة بعدد الحصى مما يدل على كثرة عدد الملائكة على الأرض التي تظل موجودة حتى مطلع الفجر ،وأتفق العديد من العلماء المسلمين أن ميعاد ليلة القدر يكون في خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم ، مما يجعل المسلمين يستعدون إليها كثيرًا في هذه الأيام تشوقًا لحضورها.
هناك العديد من العلامات التي تعتبر أساسية ودالة عن ليلة القدر حسب النصوص الدينية والأحاديث الشريفة والتي سنعرضها اليوم من أجل تكوين فكرة كبيرة عن العلامات التي تميز ليلة القدر عن سائر الليالي العادية وأولها.
- أنها ليلة فردية تأتى في يوم فردي من الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان ويرجع ذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إنِّي كُنْتُ أُجاوِرُ هذه العَشْرَ ثمَّ بدا لي أنْ أُجاوِرَ هذه العَشْرَ الأواخرَ ومَن كان اعتكَف معي فليلبَثْ في معتكَفِه وقد أُريتُ هذه اللَّيلةَ فأُنسيتُها فالتمِسوها في العَشْرِ الأواخرِ في كلِّ وِتْرٍ وقد رأَيْتُني أسجُدُ في ماءٍ وطينٍ”
- ثان الدلائل على ليلة القدر أنها ليلة بجو هادئ ليس حارًا وليس باردًا ولا سقيع فهي ليلة بجو معتدل وهذا استنادًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ليلةُ القدْرِ ليلةٌ سمِحَةٌ، طَلِقَةٌ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ”.
- كما أن الشمس في ليلة القدر تسطع بارده وليست حامية وتكون ناصعة البياض لا يوجد لها أشعه حيث أكد ذلك رسول الله بقوله ” هي ليلةُ صبيحةُ سبعٍ وعشرين . وأمارتُها أن تطلعَ الشمسُ في صبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شُعاعَ لها”.
- كما أنها ليلة لا يهب بها أي رياح ولا يسطع فيها أي نجوم ولا رياح ولا سحاب وجاء ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ليلَةُ القَدْرِ لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ ، ولا يُرْمَى فيها بنَجْمٍ ، ومِنْ علامةِ يومِها تَطلُعُ الشمْسُ لا شُعاعَ لَهَا.
- كما أنها من الليالي التي تملأ الطمأنينة والراحة في قلب المسلم ويجد أن صدره منشرحًا فهي من أكثر الليالي المباركة من الله عز وجل والتي أنعم علينا بها.