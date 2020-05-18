ما هي علامات ليلة القدر 2020 الصحيحة؟

من الليالي التي لها قدر كبير عند جميع المسلمين هي ليلة القدر التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر لما لها من بركات وفضائل علينا كثير ، وبالنص الذى أتى في كتاب الله عز وجل في سورة القدر “إنا أنزلنه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر” والذى أكد لجميع المسلمين وجعلهم يؤمنون أن القراًن أنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة.

وهي الليلة التي تنزل فيها الملائكة بعدد الحصى مما يدل على كثرة عدد الملائكة على الأرض التي تظل موجودة حتى مطلع الفجر ،وأتفق العديد من العلماء المسلمين أن ميعاد ليلة القدر يكون في خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم ، مما يجعل المسلمين يستعدون إليها كثيرًا في هذه الأيام تشوقًا لحضورها.

هناك العديد من العلامات التي تعتبر أساسية ودالة عن ليلة القدر حسب النصوص الدينية والأحاديث الشريفة والتي سنعرضها اليوم من أجل تكوين فكرة كبيرة عن العلامات التي تميز ليلة القدر عن سائر الليالي العادية وأولها.