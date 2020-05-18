الدعاء المستحب في ليلة القدر 2020-1441

يبحث المسلمون في شتى بقاع الأرض في هذه الأيام، العشر الأواخر من شهر رمضان عن دعاء ليلة القدر 2020-1441، عبر المواقع الالكترونية.

نضع بين ايدي قراء وكالة فلسطين اليوم الاخبارية الأدعية المحببة في ليلة القدر 2020.



