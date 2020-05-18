دعوات لفتح تحقيق مستقل في أصول كورونا والصين تعارض

أظهرت وثيقة أن مشروع قرار دفع به الاتحاد الأوروبي وأستراليا يدعو إلى مراجعة مستقلة لأصول فيروس كورونا وانتشاره حظي بدعم

دعمت 116 دولة في جمعية الصحة العالمية مشروع قرار يدعو لمراجعة أصول فيروس كورونا قرار، الأمر الذي يكفي تقريبا لتمريره.

ووفق ما أوردته "رويترز"، سيطرح القرار غدا الثلاثاء إذا حصل على دعم من ثلثي أعضاء الجمعية، وهي الهيئة الإدارية العليا لمنظمة الصحة العالمية، والتي يبلغ أعضائها 194عضوًا.

واكدت المسودة دعم 116 دولة للقرار، رغم من أن وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، قالت إن المفاوضات مستمرة، وإنها لا تريد استباق النتيجة.

وأبلغت باين، الصحفيين أن القرار "جزء مهم من المفاوضات التي بدأناها وأضافت: "أنا ممتنة جدا لجهود أولئك في الاتحاد الأوروبي وغيرهم ممن شاركوا في المفاوضات خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأوضحت أن القرار شامل ويتضمن دعوة "لفحص الأصول الحيوانية" لفيروس كورونا، الذي أسفر انتشاره عن أصابة أكثر من 4,6 مليون شخص ووفاة أكثر من 310 آلاف منهم في أنحاء العالم.

وتقول أستراليا، التي سجلت 99 حالة وفاة فقط بسبب الفيروس، إنها تريد منع تكرار تفشي الوباء الذي أصاب النشاط الاقتصادي بالشلل في جميع أنحاء العالم، وإنها لا تسعى إلى إلقاء اللوم على أحد.

ويدعو مشروع القرار إلى "بعثات ميدانية علمية وتعاونية" لتتبع مسار انتقال العدوى"، مشيرا إلى أن ذلك "سيقلل من مخاطر الأحداث المماثلة في المستقبل".

كما يقول إن المراجعة يجب أن تبدأ في "اللحظة المناسبة على أقصى تقدير"، بينما ترى بعض الدول التي لا تزال تعاني من ارتفاع حصيلة الوفيات يوميا بسبب كوفيد-19 أن من السابق لأوانه إجراء تحقيق.

الجدير بالذكر، أن دولة الصين عارضت بشدة دعوة أستراليا الشهر المنصرم لإجراء تحقيق دولي في أسباب ومصادر فيروس "كورونا"، وقالت إنه من السابق لأوانه بدء التحقيق في أسباب انتشار الوباء.