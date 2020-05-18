أسعار الذهب مقابل العملات المحلية في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر مقابل العملات المحلية، لجميع أعيرة الذهب "عيار 24, 22, 18, 14" وفقاً لتعاملات اليوم الإثنين مقارنة بيوم أمس.

وبلغت أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم مقابل الجنيه والدولار الأمريكي و كانت الأسعار كالتالي :-

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحال الصاغة نحو 779.07 جنيه 49.54 دولار.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة 890.35 جنيه 56.61 دولار اليوم .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 22 نحو 816.16 جنيه 51.89 دولار .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 667.77 جنيه 42.46 دولار.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة لنحو 519.37 جنيه 33.02 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6,233 جنيه 396.29 دولار، و أوقية الذهب نحو 27,690 جنيه 1,761 دولار،