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أسماء وزراء حكومة الاحتلال الـ36 برئاسة نتنياهو

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:57 - 18 مايو 2020
اجتماع حكومة الاحتلال اجتماع حكومة الاحتلال
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أدت حكومة الاحتلال بالامس اليمين حيث ضمت الحكومة الخامسة برئاسة نتنياهو ، 36 وزيرا و 7 نواب وزراء.

وفيما يلي اسماء وزراء حكومة الاحتلال الـ36:

رئيس الوزراء : بنيامين نتنياهو بيني غانس :

رئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع

اسرائيل كاتس : وزير المالية

أمير اوحنا : وزير الامن الداخلي.

غابي اشكنازي :وزير الخارجية.

آريه درعي وزير الداخلية.

 يوآف غالنت وزير التعليم.

 ميري ريغف – وزيرة المواصلات.

 ايتسيك شمولي – وزير العمل والرفاه.

 آفي نيسنكورن – وزير العدل.

 يعقوب ليتسمان – وزير البناء والاسكان.

يوفال شتاينتس – وزير الطاقة.

 يولي ادلشتاين – وزير الصحة.

 عمير بيرتس – وزير الاقتصاد والصناعية.

 يزهار شاي – وزير العلوم والتكنولوجيا.

 غيلا جمليئيل – وزيرة حماية البيئة.

 حيلي تروبر – وزير الثقافة والرياضة.

 اوريت فركش هكوهن – وزير الشؤون الاستراتيجية.

 اساف زمير – وزير السياحة.

 ايلي كوهن – وزير الاستخبارات.

 رافي بيرتس – وزير شؤون القدس.

 الون شوستر – وزير الزراعة وتطوير القرية.

 يوعز هندل – وزير الاتصالات.

 بنينا تمنو شطه – وزيرة الهجرة والاستيعاب.

 اورلي ليفي أبقسيس – وزيرة التعزيز والتطوير الاهلي.

 يعقوب افيتان – وزير الخدمات الدينية.

 ميراف كوهن – وزيرة المساواة الاجتماعية.

عوفر ينكلبيتش – وزيرة الشتات.

 تسيبي حوتوبيلي – وزيرة شؤون الاستيطان.

 زئيف الكين – وزير التعليم العالي والمياه.

 جلعاد اردان – وزير التعاون الاقليمي.

 تساحي هنغبي – وزير بلا وزارة.

 ميخائيل بيتون – وزير في وزارة الدفاع.

 دودي إمسلم – وزير العلاقة مع الكنيست.

 اسحق كوهن – نائب الوزير.

 جادي يبوكو – نائب الوزير.

 اوري مكليف – نائب الوزير.

 يوآف بن تسور – نائب الوزير.

 مئير باروش – نائب الوزير.

 ميشولام نهاري – نائب الوزير.

 يوآف كيش – نائب الوزير.

 

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