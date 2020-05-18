أسماء وزراء حكومة الاحتلال الـ36 برئاسة نتنياهو

أدت حكومة الاحتلال بالامس اليمين حيث ضمت الحكومة الخامسة برئاسة نتنياهو ، 36 وزيرا و 7 نواب وزراء.
وفيما يلي اسماء وزراء حكومة الاحتلال الـ36:
رئيس الوزراء : بنيامين نتنياهو بيني غانس :
رئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع
اسرائيل كاتس : وزير المالية
أمير اوحنا : وزير الامن الداخلي.
غابي اشكنازي :وزير الخارجية.
آريه درعي وزير الداخلية.
يوآف غالنت وزير التعليم.
ميري ريغف – وزيرة المواصلات.
ايتسيك شمولي – وزير العمل والرفاه.
آفي نيسنكورن – وزير العدل.
يعقوب ليتسمان – وزير البناء والاسكان.
يوفال شتاينتس – وزير الطاقة.
يولي ادلشتاين – وزير الصحة.
عمير بيرتس – وزير الاقتصاد والصناعية.
يزهار شاي – وزير العلوم والتكنولوجيا.
غيلا جمليئيل – وزيرة حماية البيئة.
حيلي تروبر – وزير الثقافة والرياضة.
اوريت فركش هكوهن – وزير الشؤون الاستراتيجية.
اساف زمير – وزير السياحة.
ايلي كوهن – وزير الاستخبارات.
رافي بيرتس – وزير شؤون القدس.
الون شوستر – وزير الزراعة وتطوير القرية.
يوعز هندل – وزير الاتصالات.
بنينا تمنو شطه – وزيرة الهجرة والاستيعاب.
اورلي ليفي أبقسيس – وزيرة التعزيز والتطوير الاهلي.
يعقوب افيتان – وزير الخدمات الدينية.
ميراف كوهن – وزيرة المساواة الاجتماعية.
عوفر ينكلبيتش – وزيرة الشتات.
تسيبي حوتوبيلي – وزيرة شؤون الاستيطان.
زئيف الكين – وزير التعليم العالي والمياه.
جلعاد اردان – وزير التعاون الاقليمي.
تساحي هنغبي – وزير بلا وزارة.
ميخائيل بيتون – وزير في وزارة الدفاع.
دودي إمسلم – وزير العلاقة مع الكنيست.
اسحق كوهن – نائب الوزير.
جادي يبوكو – نائب الوزير.
اوري مكليف – نائب الوزير.
يوآف بن تسور – نائب الوزير.
مئير باروش – نائب الوزير.
ميشولام نهاري – نائب الوزير.
يوآف كيش – نائب الوزير.