نقابات العمال تنتقد اشتيه وتتهمه بمارسة التمييز وظلم عمال غزة

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (غزة) سامي العمصي، أن حديث وزير العمل في حكومة اشتية، حول التواصل مع نقابة العمال للحصول على بيانات العمال غير دقيق.

وقال العمصي لصحيفة "فلسطين": "نقابة العمال رغم أن لديها بيانات دقيقة وكاملة عن جميع العمال المتضررين لم يكن لها أي دور في اختيار أسماء المستفيدين من أموال الصندوق، ولم يتواصل معها أي أحد".

وذكر أن ما تم تسجيله من أسماء والرابط المعلن عبر موقع وزارة العمل، هو شكلي، حيث تم التسجيل عن طريق حركة "فتح"، مؤكدا أن العمال مغيبون عن هذه المساعدة، "حيث كان المستفيدون من لون واحد فقط".

وأوضح العمصي أن حكومة اشتية مارست التمييز حين صرفت أموال الصندوق، فنصيب عمال غزة من الدفعة الأولى البالغة 40 ألف عامل فقط 5 آلاف عامل، في حين أن غزة تعيش تحت حصار مشدد منذ 14 عاماً، وعمالها أكثر تضرراً.

وقال العمصي إنه كان الأجدر بحكومة اشتية زيادة نسبة عمال غزة، بدلا من ظلمهم من خلال تخفيض نسبة أسمائهم.