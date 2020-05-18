دعوية الجهاد تحث المواطنين وأذنة المساجد للالتزام بتعليمات الأوقاف

حثت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل جهات الاختصاص حول اعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة وصلاة العيد.

ودعت الدعوية في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، المواطنين على الاستمرار باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة من وباء كورونا لأن خطره لازال قائما ولم ينتهي بعد.

وأكدت الدعوية على الالتزام بالإجراءات والضوابط التي نشرتها جهات الاختصاص وعدم مخالفتها مطلقًا والتي جاء منها:

إحضار سجادة الصلاة

لبس الكمامة

تعقيم وغسل اليدين بعد المصافحة

تجنيب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء والمرضى والأطفال دون سن التكليف

فتح نوافذ المساجد

التباعد وتجنب الزحام عند المداخل

عدم تشغيل المراوح

إغلاق المتوضئ ودورات المياه

المغادرة فور انتهاء الصلاة

التقيد بوقت ومدة الخطبة المحددة لها بأن لا تتجاوز مع الصلاة عن ربع الساعة

كما دعت اللجنة الدعوية أذنة وخدمة المساجد بضبط وتنفيذ التعليمات والإرشادات ومتابعتها والقيام بحملة تنظيف وتعقيم كاملة للمساجد، وتهيئتها لاستقبال المصلين، وتوفير المعقمات والمطهرات على مداخل وأبواب المساجد.

وأكدت الدعوية على أن هذه الاجراءات الوقائية تشمل صلاة عيد الفطر السعيد.

وحول الخطبة قالت الدعوية يجب على الخطباء أن يركزوا في الخطبة على احياء يوم القدس العالمي، والصبر على المحن والابتلاءات، وأن شهر رمضان محطة إيمانية وروحانية لا بد أن تستمر بعد رمضان، والتأكيد على إخراج زكاة الفطر، والدعاء برفع البلاء والوباء، بنقاط موجزة ومختصرة.

وعن خطبة عيد الفطر السعيد أوضحت أن الخطبة يجب أن تركز على الترغيب بالاستمرار على الطاعة والعبادة وشحذ الهمم وعدم الفتور بعد رمضان، وصلة الأرحام ونشر ثقافة التسامح والمحبة والمودة والتعاضد والتكاتف بين أبناء الشعب الواحد في مواجهة الاخطار والتحديات، والحث على زيارة أسر الشهداء والأسرى وعيادة المرضى والجرحى أو التواصل معهم بأي وسيلة ممكنة.