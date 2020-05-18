فريق كرة انجليزي يحتج على مسلسل "البرنس"

انتقد نادي مانشستر ستي الإنجليزي مسلسل البرنس المصري الذي يحظى بمشاهدة واسعة في مصر والعالم العربي خلال شهر رمضان، بعد ظهور قميصه في أحد مشاهد مسلسل "البرنس".

وكتب الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي باللغة العربية على "تويتر"، الاثنين: "مش (ليست) أخلاقنا دي (هذه) يا دياب".

وجاء تعليق النادي، بعد أن ظهر الفنان المصري محمد دياب، الذي كان يرتدي قميص مانشستر ستي خلال أحد مشاهد المسلسل وهو يحاول قتل بطل المسلسل محمد رمضان.

ويجسد دياب شخصية "كتكت"، وهو قاتل استأجره شقيقا رضوان، في المسلسل من أجل قتله.

وسرعان ما رد دياب على التغريدة، قائلا: "بس أخلاق كتكت"، في إشارة منه إلى أن الأمر لا يعدو كونه تمثيلا.

وتدور قصة مسلسلة "البرنس" حول صراع ينشب بين أفراد عائلة حول ميراث الوالد المتوفى، خاصة أن الأب أوصى بثروته إلى ابنه "رضوان" الذين يجسده الممثل محمد رمضان، فيما يرفض الأخوة الآخرون الأمر.

ومن أجل استئثار رضوان بالثروة، يدبر الأخوة المكائد من أجل التخلص من أخيهم، ويقود تلك المكائد "فتحي" الذي يجسده الممثل أحمد زاهر.