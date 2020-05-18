اصابات خلال مواجهات عنيفة في الضفة واعتقالات تطال 8 مواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاثنين 18/5/2020 ، حملة مداهمات واعتقالات في عدد من مدن الضفة ، وسط مواجهات عنيفة ادى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية مواطنين آخرين واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح، وهدمت سقيفة، في الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من بلدة مسلية جنوب مدينة جنين، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة مسلية، واعتقلت الشاب أحمد نبيه أبو الرب، بعد ان اعتدت عليه بالضرب المبرح، وعبثت بمحتويات منزله وعاثت فيها خرابا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي الخليل، أفاد الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض لـ'وفا'، بأن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة بيت زعته في البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد احمد حماد ابو مارية (32 عاما)، وهو اسير محرر امضى خمس سنوات في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال، معتز ديب العويوي (34 عاما) من مدينة الخليل، واياد ايمن فايز ابو عليان (18 عاما) من بلدة يطا، ووليد حسين مزين (44 عاما) من مخيم العروب، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عباس محمد شحادة (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته، كما اقتحمت منطقتي هندازة وجبل الموالح، وبلدة تقوع، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وهدمت قوات الاحتلال، سقيفة في منطقة نبعة الهدفه في قرية الولجة غرب بيت لحم، تعود للمواطن فايز عبد ربه، وتبلغ مساحتها 80 مترا مربعا.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حذيفة بدر حلبية من حي باطن الزيت في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن حلبية في شهر كانون الأول المنصرم، بعد أن خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 67 يوما، انتهت بتحديد سقف زمني لمدة اعتقاله الاداري.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت حلبية بتاريخ 10/6/2018، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري كان آخرها بتاريخ 10/6/2019، وهو متزوج وأب لطفلة.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن شاكر عمارة (59 عاما) بعد أن داهمت منزله في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت في المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام تجاههم، دون أن يبلغ عن اصابات.