الصحة: تسع محافظات خالية من "كورونا" بعد شفاء جميع مصابي نابلس

أعلنت وزارة الصحة بالضفة المحتلة اليوم الاثنين 18/5/2020، أن محافظة نابلس خالية من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء جميع الإصابات فيها.

وأشارت الصحة في بيان صحفي، إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من كورونا إلى 9 وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس.

وأوضحت أن المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ومحافظة الخليل، ومحافظة القدس، ما زال فيها إصابات بفيروس "كورونا".

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، بلغ 101 حالة، بينها 59 في مدينة القدس، و8 في ضواحي القدس و30 في مدينة الخليل و4 في قطاع غزة