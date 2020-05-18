هاتف يودي بحياة شاب مصري مصاب بكورونا!

توفي موظف حكومي مصاب بفيروس كورونا في مصر بعد ان لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله، أثناء حديثه في الهاتف.

وكشفت الأجهزة الأمنية في مصر، أن موظفا بمكتب نائبة محافظ القليوبية، مصاب بفيروس كورونا، لقي مصرعه في ساعة متأخرة من مساء الأحد 17/5/2020، إثر سقوطه من شرفة منزله حيث اختل توازنه أثناء الحديث في الهاتف.

الأجهزة الأمنية، قالت ان الموظف الذي توفي ظهرت نتائج الفحص، بإيجابية إصابته بكورونا، إلا أنه تعرض لحادث مؤسف حيث سقط فجأة من شرفة منزله بالدور الرابع بشبرا خلال حديثه بالهاتف.

ولفتت إلى أنه بسؤال أشقاء الضحية، أكدوا أنه كان يتحدث في الهاتف واقترب من شرفة المنزل بسبب سوء الشبكة فاختل توازنه وسقط في الشارع ليلقى مصرعه خلال نقله للمستشفى.

وبين أشقائهم ان شقيقهم المتوفي كان يستعد لبدء العلاج من فيروس كورونا بعد ظهور نتائج تحاليله أمس بإيجابية الحالة، وكان من المقرر أن يدخل أحد مستشفيات العزل اليوم.