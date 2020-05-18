فيديو الكويت خط أحمر.. عمرو اديب: مجتمع مصر يعشق الفساد

تصدر هاشتاق الكويت خط أحمر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.

وهاجم عدد كبير من الكويتيين المصريين خاصة المقيمين في الكويت نظرًا لما يفعلوه من فساد وسرقات كما يقولون.

وحظي الهاشتاق على اهتمام كبير جدًا من قبل نشطاء منصات التواصل وخاصة المصريين والكويتيين.

وكان الاهتمام الكبير بين الشعبين بعدما شن بعض المصريين هجومًا ضد دولة الكويت، فيما رد بعض نشطاء الكويت على المصريين بالسخرية.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو للطرفين بعضهما يتهم الأخر والبعض الأخر يتهم الآخرين.

لكن بعض مقاطع الفيديو شملت الكثير من المعلومات المهمة عن علاقة الكويت بمصر وما كانت تقدمه من دعم كبير وسخي خلال الحروب وانهيار الاقتصاد المصري.

كما تداول النشطاء مقطع فيديو لأحد الدعاة الكويتيين وهو يؤكد على احترامه للشعب المصري وأن فئة قليلة من مصر فاسدين.

الكويت خط أحمر

والغريب أن بعض النشطاء تداولوا مقطع فيديو للإعلامي المصري عمرو اديب وهو يهاجم المجتمع المصري.

ويتهم أديب المجتمع المصري بالفساد قائلًا: "المجتمع المصري يعشق الفساد وأنا أولهم.

عمرو أديب: المجتمع المصري يعشق الفساد