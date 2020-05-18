أسعار الذهب في السعودية اليوم الأثنين18/5/2020 – ارتفاع ملحوظ

تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 18/5/2020 ، ارتفاعاً مدعومة بارتفاع المعدن الأصفر عالميا إلى مستوى قياسي لم يشهده منذ العام 2012 ، وسط ارتفاع كبير على اسعار النفط اليوم.

ويهتم السعوديين بأسعار الذهب ، وخاصة انها تشهد ارتفاعاً او انخفاض في ظل انخفاض وارتفع اسعار العملات المتأثرة بسعر النفط الخام .

و ربح الذهب نحو 2% خلال الأسبوع الماضي، ويستعد لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع مع بدء التعاملات في الأسواق العالمية اليوم الإثنين، بدعم من مؤشرات على استمرار الضعف الاقتصادي لفترة مطولة ومع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وقفز الذهب أعلى مستوياته يوم الجمعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عند 1751.25 دولار، كما حقق زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام.

وبالعودة إلى السوق السعودي، بلغ سعر الذهب "عيار 24" في السعودية نحو 212.4 ريال ( 56.64 دولار)، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 185.85 ريال (49.56 دولار).

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 159.3 ريال (42.48 دولار)، بينما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 123.9ريال (33.04 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودي 6 آلاف و609 ريالا (1762 دولارا)، فيما سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1486 ريالا (396.48 دولار).

وتوقع بنك سيتي ريسيرش أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021، بدعم من خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 12 مايو/أيار الجاري إن "أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي( المركزي الأمريكي) محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".

وعزا الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر إلى إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.

وفيما يل اسعار الذهب اليوم الاثنين 18/5/2020

عيار 21 نحو 184.26 ريـال سعودي أي ما يعادل (49.05 دولار أمريكي.

عيار 18 نحو 157.94 رشيال سعودي أي ما يعادل (42.04 دولار أمريكي.

عيار 14 نحو 122.84 ريـال سعودي أي ما يعادل (32.70 دولار أمريكي.

عيار 12 نحو 105.29 ريـال سعودي أي ما يعادل (28.03 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية 6،549 ريـالا سعوديا أي ما يعادل 1،743 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه 1،474 ريـال سعودي أي ما يعادل 392.37 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو 207،068 ريـال سعودي أي ما يعادل 55،119 دولارا أمريكيا.