المراسلة المباشرة لـ iPhone أصبحت متوفرة

من المتوقع أن يتم اصدار تجريبي لتطبيق المراسلة الأساسي على أنظمة Android دون تطبيق حقيقي لأجهزة iPhone

وكانت شركة جوجل طرحت العام الماضي أحدث مبادراتها لخدمة الرسائل النصية التي يدعى Rich Communication Services ، والمعروفة باختصار RCS .

وسيحصل مالكي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android "أندرويد" على ميزة جديدة سيتم إطلاقها من شركة جوجل قريبًا.

والميزة الجديدة عبارة عن ميزة تمكن المستخدمين من إرسال ردود بسيطة مباشرة على الرسائل بكل سهولة.

ويتم استخدامها بالفعل من قبل مستخدمي هواتف iPhone التي تعمل بنظام تشغيل iOS، والتي تتيح للمستخدمين الرد على الرسائل بستة ردود فعل فورية مثل

القلب الأحمر

علامة الإعجاب

الاستفهام

وطرحت شركة Apple هذه الميزة للمرة الثانية بعد تطويرها عام 2016، وقد أثبتت أنها إضافة مفيدة وشائعة الاستخدام ونالت إعجاب المستخدمين بشكل كبير.

وترى شركة Mountain View أن خدمة RCS هي الجيل التالي من الاتصالات التي تعزز خدمة الرسائل النصية القصيرة التقليدية من خلال السماح لإجراء المحادثات وتبادل الرسائل عبر الواي فاي أو بيانات الهاتف وإرسال الصور ومقاطع الفيديو بوتيرة أسرع من السابق.

و قالت شركة Mountain View : " قمنا بتعزيز قدرة المستخدمين في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والمكسيك على الحصول على ميزات الدردشة وإرسال الرسائل بهذه الطريقة ، وسنواصل العمل على تقديم هذه الميزة إلى الجميع حول العالم".