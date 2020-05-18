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وزير التعليم في لبنان يوجه رسالة مهمة للطلاب: صحتكم أولى

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 10:07 - 18 مايو 2020
كورونا لبنان كورونا لبنان
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وجه وزير التربية والتعليم العالي في لبنان طارق المجذوب رسالة مهمة إلى الطلاب في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في الجمهورية اللبنانية.

وجاء في رسالة المجذوب التي نشرها على حسابه في تويتر ما يلي:

  • صحتكم أولوية، شعار رفعناه منذ بداية جائحة كورونا
  • كان هذا الشعار رفيقنا في كل قرار تربوي، وما بدلنا تبديلا
  • إن الشهادات الرسمية، ليست هي النهاية بل لعلها البداية لمرحلة جديدة من حياة تلامذتنا الأعزاء، أو هي خطوة على طريق نجاحهم، بإذن الله

يُشار إلى أن وزير التربية والتعليم اقترح يوم أمس الأحد إلغاء امتحانات الثانوية العامة بكل فروعها في لبنان وفق ضوابط ستناقش في جلسة مجلس الوزراء.

وأضاف: "سنتقدم بآلية لاستكمال العام الدراسي عن بعد، واقترح استكمال العام الدراسي للمراحل كافة الأكاديمية والمهنية دون الحضور حتى آخر أيار/ مايو وترفيع التلامذة إلى الصف الأعلى مع تعويض الكفايات، وإكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس".

 

 

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