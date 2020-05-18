مفتي القدس:تحري هلال عيد الفطر مساء الجمعة وصلاة العيد في الساحات متروك للمختصين

قال محمد حسين مفتي القدس اليوم الأثنين 18/5/2020 ، انه سيتم تحري هلال شوال عيد الفطر المبارك مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان ، حيث من المقرر ان يكون التحري كتحري هلال شهر رمضان وبنفس الاجراءات السابقة لمنع تفشي وباء كورونا .

وبين حسين خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان التحري سيكون مقتصراً فقط على أصحاب الاختصاص ومن جمعية الفلكيين حتى لايكون هناك تجمعات او مخالطة .

وأشار مفتي القدس انه لا جديد بشأن الصلاة في المسجد الاقصى ، حيث انه تم تمديد منع صلاة الجمعة والجماعة وبما فيها صلاة العيد والاقتصار فقط على الموظفين الاداريين .

وبشأن صلاة العيد ، أوضح ان الصلاة سنة ؤكدة بإمكان المواطنين ادائها في المنازل ، معتبراً ان قرار الصلاة في الساحات العامة وخاصة في المحافظات الخالية من كورونا متروك لاصحاب الاختصاص والمحافظة على كافة تعليمات السلامة .