لأول مرة: انخفاض عدد وفيات كورونا في أمريكا وترامب يعلق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا ملحوظًا في عدد الوفيات بفيروس كورونا القاتل عن الأيام السابقة.

وسجلت وفاة 865 أمريكي يوم أمس الأحد وهو أقل من يوم السبت الذي تجاوز الـ 1200 حالة.

وكانت جامعة جونز هوبكنز أعلنت بأن أعداد الوفيات تراجعت في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويعتب اعلان الجامعة بارقة أمل للأمريكيين بتراجع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا القاتل.

وبعد نشر هذه الاحصائيات أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرحته وسعادته بهذه الأخبار الجيدة.

وفيات كورونا في أمريكا

وتأتي تعليقات ترامب في ظل حرب كلامية دائرة بينه وسلفه السابق أوباما بعدما سربت وسائل إعلام أمريكية، مكالمة هاتفية لأوباما يتهم فيها الإدارة الحالية بالفساد، ويقول إنها مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

ووصف الرئيس السابق الوضع بأنه "فوضى كارثية" في حديث جرى تسريبه من أحد المؤتمرات الأسبوع الماضي.

وقال أوباما في حديثه لخريجي عدة جامعات يرتادها السود إن انتشار وباء كوفيد-19 كشف إخفاقات القيادة السياسية في البلاد.

لكن أوباما والرئيس الحالي تبادلا التصريحات مؤخرا، مما حدا بترامب لاتهامه ومساعديه بالضلوع في جهود إجرامية لتقويض رئاسته.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكبر تضررا من وباء كوفيد 19 حيث سجلت حت الآن، مليون 486 ألف إصابة واقتربت من 90 ألف وفاة.