الديك : عودة 208 مواطناً من العالقين في الأردن اليوم بينهم 70 مواطناً يصلون غزة

أكد أحمد الديك مستشار وزير الخارجية اليوم الأثنين 18/5/2020 ، ان عدد وفيات الجالية الفلسطينية في الخارج استقر عند 84 حالة وفاة بعد تسجيل حالات وفاة بالامس في الدنمارك والسعودية والولايات المتحدة الامريكية .

وقال الديك خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان عدد الاصابات في الجالية الفلسطينية في الخارج ارتفع الى 1535 حالة إصابة بعد تسجيل إصابات جديدة في اسبانيا وقطر، وارتفاع اعداد المتعافين الى 735 حالة تعافي ، 50 حالة منهم في الولايات المتحدة الامريكية .

وبين الديك ان قطر كانت اكثر الدول التي سجلت اصابات في الجالية الفلسطينية حيث سجلت 134 إصابة ، موضحاُ ان الامارات كانت أكثر الدول التي تسجل وفيات في صفوف الجالية الفلسطينية حيث سجلت 10 وفيات .

وبشأن عودة المسافرين ، بين الديك انه المقرر دخول الدفعة الثامنة والاخيرة من ابناء شعبنا العالقين في الأردن والبالغ عددهم 208 مواطناً 70 منهم من قطاع غزة ، مشيراً الى انه تم الانتهاء من كافة الاجراءات لإدخال المواطنين لقطاع غزة فوراً عبر معبر بيت حانون .

وأشار الى انه من المتوقع دخول 86 طالباً من طلبة الثانوية العامة في ال20 من الشهر الجاري للاراضي الفلسطينية .