سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 18-5-2020 انهيار قيمة الليرة من جديد

يشهد سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين 18-5-2020 انهيار جديد في قيمة الليرة بشكل غير مسبوق.

والسبب في انخفاض وانهيار الليرة السورية من جديد هو ظهور رجل الأعمال السوري الكبير رامي مخلوف مرة أخرى في مقطع فيديو رافضًا قرارات الحكومة السورية.

ورامي مخلوف هو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وهو أحد رجال الأعمال الكبار في منطقة الشرق الأوسط ويملك الكثير من الشركات والعقارات.

وكان الحكومة السورية طالبت مخلوف بالاستقالة من شركة الاتصالات التي يترأسها مما دفعه للظهور في مقطع فيديو قصير ورفض تقديم الاستقالة.

وحذر مخلوف من أن خطوات الحكومة السورية ضد مصالحه التجارية ستكون وبالا على الاقتصاد السوري.

وظهر مخلوف ثلاث مرات فقط منذ 2010 ففي مقطع الفيديو الأول نفى مخلوف اتهامات موجهة له بالتهرب الضريبي.

أما مقطع الفيديو الثاني فإنه أوضح بأن الحكومة السورية تطالبه بدفع 100 مليون دولار ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات التي يمتلكها "سيريتل".

وتأكيده عدم الاستقالة اليوم هو الظهور الثالث له.

ظهور رجل الأعمال السوري الكبير كاشفًا عن خلافات كبيرة أدت إلى انهيار غير مسبوق في العملة السورية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في البنك المركزي

1680 للشراء و1700 للبيع

وهذا يشكل نسبة انخفاض 2.74% حيث كان سعر الصرف صباح أمس الأحد1640 للبيع.

وبذلك تسجل الليرة السورية مستوى جديدًا أمام الدولار بعد أن كان سعر الصرف يبلغ 46 ليرة في عام 2011.

وتوقف الكثير من الصرافين من بيع الدولار أو صرف العملات في ظل تخبط وانهيار الليرة السورية.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين 18-5-2020 حسب المناطق كالتالي:

المنطقة الدولار شراء الدولار بيع ادلب 1750 1800 دمشق 1715 1740 حلب 1710 1735

سعر الليرة في البنك المركزي

وكان المصرف المركزي السوري حدد سعر الدولار مقابل الليرة السورية بـ 700 ليرة فقط لكن ما شهدته لبنان وظهور مخلوف تسببا في انهيار الليرة.

ويتوقع مراقبون أن تنخفض قيمة الليرة السورية وقد يصل سعر الدولار مقابل الليرة السورية إلى 200 ليرة سورية في البنك المركزي.