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في الكويت ..الرجل متعدد الزوجات مسموح له التنقل خلال فترة حظر التجول

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:47 - 18 مايو 2020
الكويت الكويت
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سمحت دولة الكويت لمتعددي الزوجات بالتنقل أثناء حظر التجول الشامل في البلاد بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وخصصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أمس الأحد، رابطا إلكترونيا لاستخراج تصاريح التنقل لمثل هؤلاء الرجال ونسائهم.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة إدخال البيانات الصحيحة للرقم المدني للزوجة وعنوانها، على أن يتم تثبيت عنوان الزوجة فور تسجيله في الحقل المخصص له.

وقالت إن التصريح سار لمدة ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه.

وذكرت مصادر أن الرابط الإلكتروني متصل بقاعدة البيانات العامة للسكان ويمكن من خلاله الكشف في حالة كان مقدم الطلب غير متزوج.

وكانت وزارة الصحة الكويتية اعلنت أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 14850، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 112.

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