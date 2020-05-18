سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة .. الليرة تتحسن أمام الدولار لهذه الاسباب

شهد سعر الدولار في لبنان انخفاضًا ملحوظًا أمام الليرة اللبنانية التي تحسنت بفعل اجراءات الدولة اللبنانية والبنك المركزي

ووفقًا للمتابعة التي أجراها مراسل فلسطين اليوم على بعض المواقع المتخصصة في تحويل الليرة إلى دولار أو الدولار إلى ليرة أو ريال أو درهم فإن سعر الليرة اللبنانية بدأ يتحسن عن ذي قبل.

ويعود تحسن الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي إلى اسباب عدة منها تدفق معلومات مصرفية بشأن تدخل وشيك للبنك المركزي.

كما أن ذلك يتزامن مع اطلاق منصة الكترونية للتداول مطلع الأسبوع الجاري.

وقد يُعيد البنك المركزي سيطرته على الأسعار عبر التدخل المباشر في بيع سوق القطع بالدولار من احتياطاته.

سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة

هذا الاجراء اللبناني من البنك المركزي قد يساهم في انتظام التداولات وحصرها ضمن هوامش سعرية مرنة ومحددة يجري.

وهذا السعر قد تحدده المنصة الإلكترونية وبالتعاون مع الجهاز المصرفي مباشرة ومع شركات الصيرفة المنضبطة والملتزمة بتعاميم السلطة النقدية.

هذا التوجه يأتي استجابة من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لطلب سابق من رئيس الحكومة حسان دياب باستخدام مبالغ الوفر المحققة من تكلفة تغطية مستوردات المحروقات عقب الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية في ضخ سيولة نقدية بالدولار في الأسواق، وبما يصل إلى مليار دولار عند الاقتضاء، بهدف الحد من التدهور المريع في سعر صرف الليرة.

ويحظى سعر الدولار في لبنان على أهمية عالية جدًا بسبب التعامل الكبير بهذه العملة الأجنبية التي تحافظ على قوتها في كل دول العالم.

ورغم ذلك فإن السعر لا زال مرتفعًا في السوق السوداء عنه في البنوك المركزية اللبنانية التي حددت سعر الدولار مقابل الليرة بنحو

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار

1 دولار أمريكي = 1,507 ليرة اللبنانية

بينما وصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي في السوق السوداء :

1 دولار أمريكي = 3500 ليرة لبنانية

ويتوقع بعض الاقتصاديين اللبنانيين أن ينخفض السعر أكثر خلال الأيام القادمة مع نهاية الاسبوع الجاري.

وكان سعر الدولار الواحد يساوي 4000 ليرة لبنانية بداية الأسبوع الجاري.