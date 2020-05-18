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صحة رام الله: إصابة رضيع من بيت أولا بـ"كورونا" ونقله للعناية المكثفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:13 - 18 مايو 2020
رضيع مصاب بكورونا- أرشيفية رضيع مصاب بكورونا- أرشيفية
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أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة، مسؤول ملف "كورونا"، الدكتور كمال الشخرة، فجر اليوم الاثنين 18/5/2020، عن نقل رضيع بعمر 3 شهور من قرية بيت أولا غرب الخليل بالضفة المحتلة، إلى غرفة العناية المكثفة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

وأكد الشخرة، في بيان صحفي، أن مصدر الإصابة في بيت أولا معروف لوزارة الصحة، بعكس ما يتم تداوله من بعض المواقع الالكترونية.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت أمس عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" لمخالطي العامل الذي أعلن عن إصابته مساء أول أمس في بيت أولا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 560 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.

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