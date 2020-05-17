كيف تخفض نسبة الكوليسترول في جسدك؟

تؤكد الدراسات الصحية أن ارتفاع الكوليسترول لدى الانسان يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويجب السيطرة على الكوليسترول لانه يعد نوعا من الدهون في الدم، ولا يوجد للحالة عادة أي علامات أو أعراض، لذلك يمكن أن يحدد اختبار الدم البسيط كمية الكوليسترول المنتشرة في الجسم.

لذلك يجب عليم قياس اختبار الدم الكوليسترول الكلي (TC)، والكوليسترول الضار، والكوليسترول الجيد.

ويجب أن تكون مستويات الكوليسترول الضار منخفضة قدر الإمكان، وعلى الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يكون وراثيا، وهذا يعني أن الشخص السليم والصحي قد يُصاب به، إلا أن هناك أشياء يمكن القيام بها للمساعدة في تقليل مستويات الكوليسترول.

وهذه طرق تقليل الكوليسترول في جسم الانسان:

تجنب التدخين وشرب الكحول فهو يزيد مستويات الكوليسترول

ممارسة النشاطات الجسدية بصعود الدرج بدلا من المصعد، والمشي بدلا من القيادة وممارسة الرياضة بشكل عام.

التقليل من تناول الأطعمة الدهنية، والابتعاد عن فطائر اللحم والنقانق والأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند.

وتحتوي جميع هذه المواد الغذائية على دهون مشبعة، لذا فهي ليست جيدة للصحة.

وهذه الاطعمة التي يجب تناولها لتجنب الكوليسترول: