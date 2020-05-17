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وفاة مواطن من الجالية الفلسطينية بالدنمارك جراء كورونا

  • فلسطين اليوم - الدنمارك
  • 21:28 - 17 مايو 2020
تعبيرية تعبيرية
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توفيت، مساء اليوم الأحد، مواطن من الجالية الفلسطينية في الدنمارك وهو محمد دخل الله (80 عاما)، بعد إصابته فيروس كورونا .

وكان فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في مختلف دول العالم، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأميركية للمواطنة رسمية عبد القادر شلبي (78 عاما) في ولاية نيوجرسي بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 50 وفاة.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى السعودية ، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد حسن تمراز (62 عاما) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 6 حالات.

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