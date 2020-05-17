متى عيد الفطر 2020 ؟ - توقيت صلاة عيد الفطر 2020

يبحث الناس في الأيام الأخيرة المتبقية من شهر رمضان المبارك 2020، عن موعد عيد الفطر السعيد 2020، لتجهيز أنفسهم فيه لزيارة الأرحام والأقارب والأصدقاء، لكن في ظل استمرار جائحة كورونا يبقى الأمر منوط بالسلطات الحكومية بالسماح بفك حظر التجول حسب المناطق المصابة بالفيروس.

ويعتبر عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك من المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون وخاصة الأطفال بفارغ الصبر، حتى يحصلوا على العيدية والذهاب للملاهي واللعب بالمراجيح، ناهيك عن طقوس الزيارات للأرحام وصناعة الكعك وأكل الفسيخ وسمك الرنجا.

موعد عيد الفطر 2020

وأعلنت عدة مصادر فلكية، خلال الأيام الماضية عن موعد أول أيام عيد الفطر 2020 في غالبية الدول الإسلامية والعربية، والتي بدأت صيام شهر رمضان يوم 24 نيسان الماضي.

ووفق المصادر الفلكية، فإن موعد عيد الفطر ٢٠٢٠ في مصر والدول العربية والإسلامية، سيكون في تاريخ 24/5 مايو/ آيار الحالي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن شهر رمضان المبارك سيُكمل 30 يومًا في بعض البلدان، و29 يومًا في دول أخرى والتي صامت متأخرة بيوم واحد.

وفي مصر، سيولد هلال شهر شوال سوف عقب حدوث الاقتران، الساعة 7:39 مساءً بتوقيت مصر، يوم الجمعة الثاني والعشرين من هذا الشهر، لكن رؤيته صعبة جدا.

ووفق الحسابات الفلكية فإن هلال شوال لن يولد عقب غروب الشمس يوم الجمعة في القاهرة ومعظم البلدان المُسلمة والعربية، مبينة أن الهلال الجديد، سيظهر بالعدسات والمعدات الحديثة يوم السبت ويكون الأحد موعد عيد الفطر.

فرض حظر التجول خلال عيد الفطر 2020

وبدأت معظم البلدان العربية والإسلامية والمسلمين حول العالم بصيام شهر رمضان2020 في 24/5/2020 ، في الوقت الذي لم يثبت هلال الشهر الفضيل حينما في سلطنة عمان والمغرب والسودان، وبدأت في 25 أبريل.

على الصعيد ذاته، فرضت العديد من الدول العربية، إجراءات الحظر الشامل خلال عيد الفطر، مثل السعودية والكويت ومصر والأردن، في حين قلصت أخرى حدة الإجراءات وسمحت بفتح المحلات التجارية والتحرك خلال ساعات محددة من النهار.

وفي قطاع غزة، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة قرارا بالسماح بأداء صلاة الجمعة وصلاة عيد الفطر مع ضرورة اتخاذ الاجراءات والتعليمات التي أوردتها أدناه.

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ارتداء الكمامة طيلة فترة الحضور في المساجد أو ما يسد مكانها، علماً بأنه (سيتم توزيع الكمامات للمصلين على أبواب المساجد).

إحضار سجادة صلاة خاصة بالمصلي، ولا يُصلي عليها غيره.

اجتناب المصافحة ومعانقة المصلين بعضهم بعضاً، واتباع آداب السعال بتغطية الفم والأنف.

الوضوء في البيت، حيث ستغلق حمامات المسجد.

من أراد قراءة القرآن يحضر مصحفه من بيته ولا يتدواله مع غيره.

ترك مسافة لا تقل عن متر * عند دخول المسجد والخروج منه، وبين المصلين في الصف الواحد.

التعاون مع اللجان المكلفة بتنظيم صلاة الجمعة في ظل جائحة كورونا بتقديم صورة حضارية، وخاصة في الالتزام بمكان الصلاة المحدد، وعند الخروج من المسجد.

الابتعاد عن الزحام، فهو مظنة انتشار الفايروس، وترك اللغو فهو يضيع الأجر.

تأخير الحضور للجمعة استثناء لتقليل مدة المخالطة مع الآخرين.

بشأن المرضى، وكبار السن، المصابين بأمراض مزمنة، والنساء، والأطفال دون سن التكليف يصلون الجمعة ظهراً في البيوت وهم مأجورون بإذن الله، فنرجو عدم حضورهم.

نظراً للتخوف القائم من فايروس كورونا تبقى رخصة صلاة الجمعة ظهراً في البيوت قائمة للأصحاء وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، التي لا يتسع المسجد فيها للجميع.

سيتم إغلاق بعض المساجد التي لا تتسع لأعداد المصلين وتستبدل بساحة قريبة، فنرجو متابعة الإعلانات الصادرة عن مديرية أوقاف المحافظة.

بخصوص صلاة العيد بهذا الشأن يمنع إقامة مصليات مركزية، وتقام في المساجد أو الساحات القريبة منها.

وهنا نصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية لنهاية مقالنا حول متى موعد عيد الفطر 2020، وكل عام وانتم وعائلاتكم بألف خير.