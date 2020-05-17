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وفاة مواطنة من الجالية الفلسطينية بأمريكا جراء كورونا

  • فلسطين اليوم - أمريكا
  • 19:14 - 17 مايو 2020
تعبيرية تعبيرية
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل حالة وفاة جديدة، اليوم الأحد، في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الخارجية أن المواطنة رسمية عبد القادر شلبي (78 عاما) توفيق إثر إصابتها بفيروس كورونا.

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