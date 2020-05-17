السلطات المصرية تفرض إجراءات جديدة ابتداءً من أول أيام العيد

قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فرض حظر التجول في البلاد بدءا من أول أيام عيد الفطر وحتى يوم الجمعة 29 الجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه سيتم وقف حركة المواصلات العامة وحركة الحافلات بين المحافظات، إضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية،

وأضاف مدبولي إن الإجراءات التي تتخذ هدفها الوقاية من الفيروس وحماية المواطنين من التجمعات لعدم انتشار المرض، مشددًا على أهمية ارتداء الكمامات، وعدم الالتزام سيعرض الشخص لعقوبات.

وأشار إلى أنه إبتداء من السبت 30 الجاري سيتم حظر التحرك من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ممن منتصف حزيران المقبل سيتم الإعلان عن إعادة النشاط الرياضي تدريجيًا والمحال التجارية.

ولفت أنه سيتم مناقشة إمكانية إقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة، وتحديد تاريخ محدد لعودة هذه النشاطات.

على الصعيد ذاته، قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، إنه سيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام بمصر لإذاعة شعائر صلاة العيد من مسجدٍ واحدٍ فقط يقتصر على العاملين بالمسجد وتُبث عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ولفت جمعة، انه سيتم السماح لجميع المساجد بإذاعة تكبيرات عيد الفطر عبر الإذاعة المصرية مثل ما تم مع قرآن الفجر وصلاة التراويح.