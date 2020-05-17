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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مصر تعلن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:18 - 17 مايو 2020
امتحانات امتحانات
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قال الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تأجيل بدء انعقاد امتحانات الثانوية العامة هذا العام لمدة أسبوعين.

وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي  بمجلس الوزراء، إن قرار التأجيل جاء لسببين، منها الحرص على سلامة الطلاب، وإحكام إجراءات التأمين والتطهير للجان، موضحا أن السبب الآخر هو عودة الحياة لطبيعتها منتصف يونيو المقبل.

وأعلنت الوزارة اتخاذها إجراءات الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والمراقبين من فيروس كورونا، أبرزها تقليص عدد الطلاب في اللجان إلى ١٤، وتوزيع كمامات وجوانتيات على الطلاب، وتوفير بوابات تعقيم على مدخل اللجان، وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات.

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