مهجة القدس: الاحتلال يعتقل الأسير المحرر نضال انفيعات

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت صباح اليوم بمدينة يعبد الأسير المحرر نضال يعقوب عبدالجبار انفيعات (31 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي برفقة المحرر مجاهد عمارنة نجل الشيخ المحرر عزالدين عمارنة.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد أفرجت عن الأسير انفيعات بتاريخ 19/02/2020؛ بعد أن أمضى شهر في اعتقاله الأخير.

جدير بالذكر أن الأسير نضال انفيعات ولد بتاريخ 21/05/1989م؛ وهو متزوج وأمضى ما يزيد عن عشر سنوات في سجون الاحتلال خلال اعتقالات سابقة وتعرض إخوته للاعتقال في سجون الاحتلال واستشهدت ابنة عمه الطفلة نوف انفيعات قرب مستوطنة "مافو دوتان" المقامة على أرض المنطقة.

