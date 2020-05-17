اجراءات فتح المساجد التي سيعلن عنها اليوم في قطاع غزة

من المتوقع أن يتم اليوم الأحد الاعلان عن فتح المساجد في قطاع غزة، و اقامة صلوات الجماعة و الجمعة، و ذك بعد اشهر على اغلاقها ضمن الاجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.

و من بين الشروط التي سيتم الاعلان عنها خلال الايجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا: