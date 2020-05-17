اجراءات فتح المساجد التي سيعلن عنها اليوم في قطاع غزة

من المتوقع أن يتم اليوم الأحد الاعلان عن فتح المساجد في قطاع غزة، و اقامة صلوات الجماعة و الجمعة، و ذك بعد اشهر على اغلاقها ضمن الاجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.
و من بين الشروط التي سيتم الاعلان عنها خلال الايجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا:
- خطبة الجمعة ستكون 10 دقائق.
- سيكون هناك مسافة متر واحد بين كل مصلي والآخر.
- أن يأتي المصلي بالكمامة أو بقطعة قماش لوضعها على الفم والأنف.
- أن يأتي المصلي بسجادة الصلاة الخاصة من منزله ويصلي عليها لوحده فقط.
- أن يتم الوضوء في منزله وسيتم إغلاق الحمامات في المساجد.
- ستكون هناك لجان خاصة لمتابعة كل الإجراءات.
- منع البسطات والباعة المتجولين من البقاء بمحيط المسجد.
- سيتم تنظيم الدخول والخروج من المسجد وسيتم فتح الساحات المجاورة لها في حال توفرت.
- لن يسمح لأي مواطن بالدخول للصلاة ما لم يلتزم بالشروط "الكمامة وسجادة الصلاة".