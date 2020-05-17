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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اجراءات فتح المساجد التي سيعلن عنها اليوم في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:55 - 17 مايو 2020
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من المتوقع أن يتم اليوم الأحد الاعلان عن فتح المساجد في قطاع غزة، و اقامة صلوات الجماعة و الجمعة، و ذك بعد اشهر على اغلاقها ضمن الاجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.

و من بين الشروط التي سيتم الاعلان عنها خلال الايجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا:

  • خطبة الجمعة ستكون 10 دقائق.
  • سيكون هناك مسافة متر واحد بين كل مصلي والآخر.
  • أن يأتي المصلي بالكمامة أو بقطعة قماش لوضعها على الفم والأنف.
  • أن يأتي المصلي بسجادة الصلاة الخاصة من منزله ويصلي عليها لوحده فقط.
  • أن يتم الوضوء في منزله وسيتم إغلاق الحمامات في المساجد.
  • ستكون هناك لجان خاصة لمتابعة كل الإجراءات.  
  • منع البسطات والباعة المتجولين من البقاء بمحيط المسجد.
  • سيتم تنظيم الدخول والخروج من المسجد وسيتم فتح الساحات المجاورة لها في حال توفرت.
  • لن يسمح لأي مواطن بالدخول للصلاة ما لم يلتزم بالشروط "الكمامة وسجادة الصلاة".
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