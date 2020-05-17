تردد قناة الرابعة المغربية الجديد 2020 على نايل سات وطريقة الاستقبال

يبحث المتابعون عن تردد قناة الرابعة المغربية الجديد 2020 على نايل سات تردد الرابعة Arrabia ، نظرًا لما تقدمه القناة من دروس تعليمية للمستويات المختلفة في المغرب.

ونقدم لكم في هذا التقرير عبر وكالة فلسطين اليوم تردد القناة الرابعة المغربية الجديد والتي تعمل على مدار الساعة، وتضم مجموعة كبيرة وكادر تعليمي ومتخصص في المناهج المغربية.

القناة الرابعة المغربية Arrabia

تردد قناة الرابعة المغربية على نايل سات 2020 هي قناة مغربية قناة ذات محتوى تعليمي فريد وهادف يتم تقديمها بعدة لغات إلى جانب العربية والفرنسية والأمازيغية، كما تعتبر هذه القناة الفضائية من أهم القنوات في المملكة المغربية التي توفر محتوى ثقافي مناسب لجميع مستويات التعليم في المغرب.

تعتبر من أولى القنوات المغربية وتعمل في المجال التربوي والتعليمي، حيث تتنوع برامج القناة بثلاث لغات معتمدة باللغات العربية والفرنسية والبربرية وتختلف جودة البرامج أيضًا من البرامج الفنية أو البرامج الاجتماعية أو البرامج الاقتصادية، وكذلك البرامج الثقافية وهذا ما يسعى إليه الكثير من المشاهدين من بين العديد من القنوات المغربية الأخرى، وهو يوفر كل ما يبحث عنه جميع المشاهدين من بين جميع القنوات المغربية بشكل دائم ومستمر.

القناة المغربية الرابعة Arrabia TV حيث هي قناة حكومية للإذاعة والتلفزيون الوطني المغربي، والتي تعرض محتوى فريد ومتنوع منذ عام 2006، على مختلف الأقمار الصناعية مثل نايل سات وهوت بيرد، كما أن القناة الرابعة المغربية Arrabia TV متوفرة على شبكة البث الأرضي.

تردد قناة الرابعة المغربية الجديد 2020

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11515 (V) 27500 – 3/4 SD

مميزات القناة المغربية الرابعة 2020 Arrabia TV حيث تقدم القناة الرابعة Arrabia TV العديد من البرامج التعليمية والتعليمية المختلفة وهي كالتالي: