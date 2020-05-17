رياض كميل: قوائم المستفيدين من مساعدات "وقفة عز" اجرام بحق الطبقة العاملة

كشف رياض كميل، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين انه لا يوجد أي شفافية في قائمة المستفيدين من مساعدات صندوق "وقفة عز" التي يتم نشرها ل 35 ألف مستفيد.

و أوضح كميل أن ما يجري بحق الطبقة العاملة اجرام بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيراً الى أن القوائم التي نشرت اسماء يندى لها الجبين، و منهم تجار براس مال بملايين الشواقل

و بعضهم موظفين يتقاضون رواتب، كما أن بعض الاسماء ليس لها علاقة بالطبقة العاملة.

و لفت الى أن من بين اسماء المستفيدين هناك اسماء من نفس الاسرة.

و هدد كميل بأنه سيقوم بنشر اسماء من استفادوا من المساعدات و هم لا يستحقونها، اذا لم يتم العمل فورا لوقف اعطاء الناس الغير مستحقين.