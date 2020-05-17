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رياض كميل: قوائم المستفيدين من مساعدات "وقفة عز" اجرام بحق الطبقة العاملة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:36 - 17 مايو 2020
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كشف رياض كميل، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين انه لا يوجد أي شفافية في قائمة المستفيدين من مساعدات صندوق "وقفة عز" التي يتم نشرها ل 35 ألف مستفيد.

و أوضح كميل أن ما يجري بحق الطبقة العاملة اجرام بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيراً الى أن القوائم التي نشرت اسماء يندى لها الجبين، و منهم تجار براس مال بملايين الشواقل

و بعضهم موظفين يتقاضون رواتب، كما أن بعض الاسماء ليس لها علاقة بالطبقة العاملة.

و لفت الى أن من بين اسماء المستفيدين هناك اسماء من نفس الاسرة.

و هدد كميل بأنه سيقوم بنشر اسماء من استفادوا من المساعدات و هم لا يستحقونها، اذا لم يتم العمل فورا لوقف اعطاء الناس الغير مستحقين.

 

 

 

 

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