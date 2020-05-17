موعد أول أيام عيد الفطر السعيد2020 فلكيا في الدول العربية

أعلن موقع "طقس العرب" الموعد الفلكي المتوقع لأول أيام عيد الفطر المبارك، والمقرر استطلاع هلال شوال الجمعة المقبل في غالبية الدول العربية.

وذكر الموقع أنه وفقا لدراسة أجراها، فإن رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020/ 1441، الجمعة المقبل مستحيلة بالعين المجردة أو التلسكوب، نظرا لغروب القمر قبل الشمس في كافة الدول العربية، إضافة إلى كون الهلال لم يتولد بعد.

وأشار إلى أن الحسابات الفلكية تؤكد أن ولادة الهلال ستكون في تمام الساعة الـ8:39 مساء الجمعة بتوقيت السعودية، أي بعد مغيب الشمس.

ولفت الموقع إلى أن تحري هلال شوال وعيد الفطر في غالبية الدول العربية، سيتم بعد مغيب الشمس يوم الجمعة المقبل، لتحديد ما إذا كان يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان أم إنه سيكون أول أيام شهر شوال وعيد الفطر.

ونوه إلى أن سلطنة عمان والسودان والمغرب ستتحرى الهلال السبت، كونه يصادف 29 رمضان في هذه الدول، تبعا لبدء شهر رمضان في هذه الدول.