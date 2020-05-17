بالخطوات.. طريقة عمل كحك العيد بجميع أنواعه في المنزل

هل تبحث عن طريقة عمل كحك العيد مع اقتراب عيد الفطر المبارك، اليوم في موقع فلسطين اليوم نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد كالذي يتم شراؤه من المحلات بالضبط.

طريقة عمل كحك العيد في المحلات

طريقة عمل كحك العيد الناعم:

8 أكواب (دقيق أبيض)، من نوع جيد.

2.5 كوب (سمن) أو (زبدة بلدي).

1 ملعقة صغيرة (خميرة فورية)، أو قطعة خميرة في حجم عين الجمل.

رشة صغيرة (ملح).

2 ملعقة كبيرة (سمسم).

1 ملعقة كبيرة (رائحة كحك).

1 كوب (لبن دافئ) أو (ماء).

الحشو سواء مكسرات أو سوداني أو عجوة.

1 كوب (سكر بودر ناعم) للتزيين.

1 ملعقة (سكر).

طريقة تحضير كحك العيد الناعم

ضعي الدقيق والسمسم في إناء عميق، وقلّبيهم جيدًا معًا ثم أضيفي رائحة الكحك ورشة الملح.

سخّني السمن على النار (اقدحيه) ثم أضيفيه إلى الدقيق المخلوط بالسمسم ورائحة الكعك ورشة الملح.

افركي الخليط براحة يدك، وتعتبر تلك أهم خطوة من خطوات عمل الكعك ولها الفضل في نعومته مثل كعك المحلات ونظل نفركه براحة اليد بهدوء لمدة 10 دقائق حتى تتكون عجينة متماسكة).

ثم يجب إذابة الخميرة في ربع كوب من اللبن الدافئ، وإضافة ملعقة السكر والتقليب جيدًا.

أضيفي باقي اللبن ومعه الخميرة إلى العجينة وقومي بعجن الخليط جيدًا؛ لتحصلي على عجينة لينة

سهلة التشكيل على هيئة قطعة واحدة لا تلتصق باليد أو بالوعاء.

قومي بتقطيع العجينة إلي قطع صغيرة وشكّليها حسب طريقتك المفضلة باستخدام قطاعة الكحك أو المناقش

أو حتى تشكيل الوجه بالوخز بأسنان شوكة الطعام بحسب المتاح في منزلك،

بحيث تكون القطعة صغيرة وذات ارتفاع متوسط لأن الحجم سيزيد مع اختمار العجين.

يمكنك تشكيل القطعة الصغيرة علي شكل كرة ووضع قطعة عين جمل أو بندق أو لوز أو عجمية أو عجوة بداخلها بحسب الرغبة، واقفلي على الحشو جيدًا، ويتم تشكيل باقي القطع كما سبق في الخطوة السابقة.

اضبطي الفرن علي درجة 200 درجة، وقومي برصّ الكحك في قالب ذو إطار منخفض ووضعه في الفرن

لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة حتى تحصلي على اللون الذهبي المميز.

بعد إخراج الكحك من الفرن، اتركيه ليبرد، وزيّنيه برش سكر بودر على الوجه، ومن ثم يوضع في طبق التقديم.

أسرار عمل الكحك مثل المحلات

لابد أولاً من ضبط المقادير وفقًا للكمية التي تريدينها.

احرصي على شراء المكونات من مصانع الحلوى، أو محلات تجهيز المطاعم، أو إعداد الحلويات،

وهو ما يختلف في الخامات وجودتها عن محلات العطارة المعتادة.

وكذلك احرصي على شراء “رائحة الكحك”، حديثة الإنتاج، وأن تكون المكونات بالكامل حديثة الإنتاج

حتى تساعدك في الحصول على نتائج ممتازة.

يعتبر نوع الدقيق من أهم المكونات والجوانب التي عليكِ الاهتمام بها من أجل نجاح عمل الكحك،

فاحرصي على شراء الدقيق الفاخر، حديث الإنتاج.

لابد من غربلة الدقيق جيدًا أكثر من مرة قبل الاستخدام.

وكذلك استخدام السمنة الصفراء، بدلًا من السمن الأبيض والذي يؤدى لجفاف الكحك وخروجه بشكل مختلف.

استخدمي خميرة حديثة الإنتاج و”نشطة”، وجربيها قبل استخدامها، واختبرى مفعولها القوي.

احرصي على ترك العجينة تختمر لوقت إضافي عن المعتاد، حتى تحصلي على نتائج مبهرة.

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل كحك العيد بجميع طرقه والأسرار الخاصة بالمحلات للخروج بكحك مميز.

ويمكنكم الآن عمل كحك العيد في المنازل خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم قدرة الناس على الخروج من منازلها.