عودة التدريبات الجماعية في الدوري الاسباني غدًا

من المتوقع أن تبدأ الأندية في دوري الدرجتين الأولى والثانية التدريب في مجموعات صغيرة بدءا من يوم الاثنين، بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مصدر للصحافة الاسبانية، "إن رابطة الدوري الإسباني أبلغت الأندية أن بوسعها بدء التدريبات في مجموعات تصل إلى 10 لاعبين بحد أقصى بدءا من 18 مايو بناء على توصية مسؤولي الصحة يوم السبت".

يشار إلى أن اللاعبين في الدرجة الأولى والثانية عادوا إلى ملاعب المران هذا الشهر ولأول مرة منذ توقف المسابقات الكروية في إسبانيا في وقت مبكر من مارس بسبب الوباء، لكن اقتصر الأمر على تدريبات فردية.