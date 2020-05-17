مئات الإصابات بفيروس كورونا في دول جنوب شرق آسيا

أفادت مصادر إعلامية أن دول جنوب شرق آسيا سجلت اليوم الأحد، مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

في سنغافورا، قالت وزارة الصحة اليوم الأحد، إنها رصدت 682 إصابة جديدة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 28038 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن غالبية الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين، يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. وقالت إن من بين المصابين 4 ممن يحملون الإقامة الدائمة.

وفي تايلند تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 3028، في الوقت الذي تخفف فيه البلاد القيود، وتعيد فتح مراكز التسوق والمتاجر الكبرى.

وقال المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19، اليوم الأحد، إن الحالات الجديدة تم رصدها في الحجر الصحي لطلاب عائدين من الخارج، أحدهم من باكستان، بينما جاء الاثنان الآخران من مصر.

يشار إلى أن تايلاند سلجت في المجمل 56 حالة وفاة، بينما لا يزال 116 مريضا يتلقون العلاج، وتماثل للشفاء 2856 مصابا.

أما في الفلبين فقد ارتفع عدد الإصابات حيث تم تسجيل 208 إصابات جديدة و7 وفيات، ليصبح إجمالي الإصابات 12513، معظمها في العاصمة مانيلا، في حين وصل عدد الوفيات إلى 824. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 2635.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6894.

ولم تسجل البلاد اليوم أي حالة وفاة جديدة، ليظل الإجمالي عند 113.