إيران تلغي مراسم وفعاليات يوم القدس العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت اللجنة التنسيقية لهيئة التبليغات الإسلامية في ايران، إلغاء مراسم يوم القدس العالمي لهذا العام بسبب تفشي كورونا، مشيرة إلى أن المرشد الإيراني سيلقي كلمة خاصة بهذه المناسبة.

يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس السبت، عن أن الحرس الثوري سيتولى تنظيم إحياء يوم القدس العالمي في طهران عبر مسيرات بالسيارات، كما تقرر إحياء يوم القدس داخل المساجد في 211 محافظة إيرانية مصنفة على أنها ضمن المناطق البيضاء.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 120198.

كما أعلنت عن تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" اليوم، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 6988.