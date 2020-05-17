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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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محافظ الخليل: مصاب "بيت اولا" بفيروس كورونا خالط عدد كبير من المواطنين

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 13:24 - 17 مايو 2020
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قال محافظ الخليل جبرين البكري إن المصاب بفيروس كورونا من بلدة بيت اولا له مخالطة واسعة وعاد الخميس الماضي من الداخل المحتل ومعه مجموعة من العمال من بلدته وإذنا، مبينا أنه تم أخذ 33 عينة من مخالطين مباشرين للمصاب بانتظار نتائجها لتقييم الوضع، إضافة الى أنه جرى حصر 67 مخالطا بشكل غير مباشر سيتم أخذ عينات منهم .
واوضح البكري في تصريحات اذاعية، صباح اليوم الاحد، ان إغلاق بلدة بيت اولا بالكامل ومنع الحركة فيها واغلاق جميع المحال حتى اشعار آخر جاء لاستكمال اجراءات الطب الوقائي منعا لتفشي فيروس كورونا.
وشدد محافظ الخليل جبرين البكري أننا لا زلنا نواجه تحدي العمال العائدين من داخل الخط الأخضر مشددا على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات مع عودتهم في الأيام القادمة

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