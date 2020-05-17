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سعر صرف الدولار في السودان اليوم الأحد 17/5/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:17 - 17 مايو 2020
الدولار في السودان الدولار في السودان
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بلغت أسعار صرف الدولارمقابل الجنيه السوداني فى البنك المركزى اليوم بقيمة  55.30 جنيه للشراء و55.29 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل الـدولار 133 جنيها، وفقاً لآخر تحديث. فيما سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه السوداني بقيمة  59.77 جنيه للشراء و60.3 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.44 جنيه للشراء و68.17 جنيه للبيع. ليحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه السوداني اليوم نحو 14.72 جنيه. ليصل سعر صرف الدرهم الامارتي مقابل الجنيه السوداني بقيمة  15.06 جنيه. فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه السوداني بالبنك المركزى السوداني بقيمة 178.91 جنيه مقابل 176.79 جنيه وفقا لبنك السودان المركزي.

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