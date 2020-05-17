أسيران يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل أسيران من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة اليوم 17 من مايو أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال أحدهما محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهما:

◼️الأسير حسن عبد الرحمن حسن سلامة (50 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، المعتقل من مدينة الخليل عام 1996، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء ملاحقته للقبض عليه.

وهو مهندس عمليات الثأر للشهيد يحيى عياش وكان قائدها، وكانت التهمة الموجهة إليه هي الإشراف على سلسلة عمليات فدائية داخل الأراضي المحتلة أسفرت عن مقتل 46 صهيونياً وجرح آخرين.

والأسير سلامة صاحب أكبر حكم في قطاع غزة، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد 48 مرة، قضى منه 24 عاماً في سجون الاحتلال، ثمانية أعوام داخل زنازين العزل الانفرادي منذ عام 2003، وتنقل بين العديد من السجون.

◼️والأسير محمود عبد محمد زهران (41 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 18 عامًا، قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله داخل سجون الاحتلال عام 2003.