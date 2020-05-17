طريقة سهلة لتحضير كعك العيد

تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" ضمن المتابعة المستمرة من المواطنين ، طريقة سهلة لتحضير كعك عيد الفطر السعيد ، حيث ان عيد الفطر لم يتبق له سوى ايام قليلة فقط.

العديد من الوصفات لطريقة تحضير الكعك ، ونقدم لكم طرقة سهلة لتحضير كعك العيد ,

المكوّنات

مكونات العجينة:

نصف كوب من الحليب

والماء الدافئ. ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الخشنة.

ملعقتان صغيرتان من بهارات المعمول.

سبعة أكواب من الطحين. كوبان من السمنة الساخنة.

ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.

مكونات الحشو:

ملعقة صغيرة من القرفة.

خمسمئة غرامٍ من التمر المقطع.

طريقة تحضير العجينة:

-تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية و تجهيز صواني قصيرة الحواف للخبز. و

-ضع كلٍ من: الطحين، بهارات الكعك، السمسم في وعاء العجن، وتثبيت مضرب التقليب وتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لبضع ثوانٍ.

-إضافة السمنة، وتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لمدة خمس دقائق مع دعك الطحين جيداً.

-ترك خليط الطحين في وعاء الخلاط إلى أن يصبح باردًا تماماً.

-وضع كلٍ من: الماء، السكر والخميرة في كوب، وتغطيته وتركه جانباً إلى أن يفور.

-إضافة خليط الخميرة والحليب إلى خليط الطحين،

-وتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لمدة ثلاث دقائق حتى تتشكل عجينة ملساء.

-تغطية العجينة، وتركها جانباً لمدة ستين دقيقة.







