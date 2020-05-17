تنصيب حكومة الاحتلال اليوم وسط خلافات كبيرة وتهكم على تنصيب متهم رئيساً للوزراء

من المقرر أن تؤدي حكومة الاحتلال "الاسرائيلي" ، اليوم الأحد 17/5/2020، اليمين الدستوري أمام الكنيست الساعة الواحدة ظهرًا، مع إمكانية تمديد وقتها لوقت لآخر في ساعات المساء.

وقالت صحيفة يديعوت ان حكومة الاحتلال ستودي اليمين الدستوري على وقع خلافات كبيرة بشأن توزيع الحقائب الوزارية .

موشية يعلون وزير الحرب السابق تهكم على تشكيل الحكومة بالقول سنصبح اليوم أول ديمقراطية في العالم تسمح للمتهم بـ 3 تهم خطيرة بتقلد منصب رئيس وزراء.

واعتبر يعلون هذه ليست حكومة وحدة أو طوارئ - 52 وزيرا ونائبا للوزراء سيعززون قاعدة الحصانة والفساد للمدعى عليه نتنياهو.

وقال يهود بارك رئيس وزارء الاحتلال السابق "نحن لسنا مغفلون! هذه ليست حكومة طوارئ، ليست حكومة كورونا، ليست وحدة وطنية ولا مصالحة، هذه حكومة مخزية، صفقة حقيرة لانقاذ المتهم من محاكمته.

الحكومة الاحتلال هي الخامسة والثلاثين في "إسرائيل"، وستكون موسعة باتفاق ائتلافي يضم 72 عضوًا في الكنيست، لتشمل 34 وزيرًا، وأكثر من 13 نائبًا بصلاحيات وزير.

وسعى بنيامين نتنياهو زعيم الليكود حتى ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، إلى الوصول لاتفاق مع عدد كبير من قادة حزبه لتولي المسؤولية عن عدد من الوزارات.

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو اتفق مع جيلا جملئيل على أن تتولى وزارة حماية البيئة بعد أن رفضت عروض سابقة منها تولي وزارة التعليم، فيما اتفق مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال إيلي كوهين ليصبح وزيرًا للاستخبارات.

واقترح نتنياهو على تسيبي حوتوبلي لتصبح وزيرة المستوطنات، وهي وزارة مستحدثة من بين عدد من الوزارات تم استحداثها مؤخرًا لحل الخلافات ضمن الحكومة الجديدة الموسعة.

ويبدو أن نير بركات وتساحي هنغبي وآفي ديختر وحدعون ساعر ويوفال شتاينتس لن يتولوا أي وزارة، خاصةً وأن شتاينتس رفض عرضًا بتولي وزارة التعليم، وأن يكون من ضمن المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت".

والتقى نتنياهو مع بركات وديختر وساعر في ساعة متأخرة من الليلة إلا أنه لم يصل فيما يبدو لأي نتائج، ولم يعلن عن ذلك.

فيما تقول صحيفة "يسرائيل هيوم " إن بركات قد يكون وزيرًا للتعليم، ويؤاف غالانت سيذهب لوزارة البنية التحتية.