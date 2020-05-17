أسعار الذهب في السعودية بجميع العيارات اليوم الأحد 24 رمضان 1441

في ظل تذبذب أسعار الذهب في السعودية، أصبح الشغل الشاغل للسعوديين البحث عن الأسعار مع إطلالة كل صباح، ونرصد لكم في السطور التالية أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 17 – 5 – 2020 (24 رمضان 1441).

ويطلق على الذهب الملاذ الآمن، الذي يعد أكثر فعالية مقارنة بالمعادن الأخرى الثمينة في الاستثمار، وهناك العديد من الدول حول العالم تتخذ الذهب كاحتياطي لها في هذه الأوقات الصعبة تحديدًا، وبإمكانك في هذه المقال التعرف على أسعار الذهب في السعودية.

وهنا سنطلعكم على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد لـ( عيار 24، عيار22، عيار21- عيار18، عيار14، عيار12) إلى جانب سعر الأوقية والكيلو وجنيه الذهب في السعودية، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 في السعودية (203.85) ريال سعودي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 19/4/2020 بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24= 203.85 ريال (54.26) $

سعر الذهب عيار 22 = 186.86 ريال (49.74) $

سعر الذهب عيار 21 = 37. 178 ريال (47.48) $

سعر الذهب عيار 18 = 152.89 ريال (40.70) $

سعر الذهب عيار 14 = 118.91 ريال (31.65) $

سعر الذهب عيار 12 = 101.92 ريال ( 27.13) $

سعر أوقية الذهب = 6,340 ريال (1,688) $

سعر جنيه الذهب = 1,427 ريال ( 379.83) $

سعر كيلو الذهب = 203,845 ريال (54,260) $

تطورات أسعار الذهب في السعودية والعالم

كما يتخذ المستثمرون الذهب كبديل استثماري لهم في الأوقات السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، فيما تتجه أنظار المستثمرين نحو أخر التطورات في اتفاق المرحلة واحد بين أكبر الاقتصاديين في العالم.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تسجل أعلى مستوياتها، حيث تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من أمريكا، وسط مخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

ووفق التقارير، من الملاحظ أن هناك انكماش اقتصادي في كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر الماضي، محيث سجل أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي، الأمر الذي أثر بالسلب على جانب التصنيع وتأثره به سعر الذهب.