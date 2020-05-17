استقبل تردد قناة الشرق 2020 elsharq tv

نسعى لتوفير تردد قناة الشرق 2020 elsharq tv لكافة المشاهدين والمهتمين كونها تغطي المستجدات بالشأن المصري والعربي والدولي ومقارنته مع غيره من المصادر الإخبارية في محاولة لجمع كافة الآراء المتعلقة بالقضايا المطروحة والتعرف على وجهات النظر المختلفة لتكوين رأي حيادي مستقل.

وقد حققت قناة الشرق الفضائية شهرة بمجموعة من المسلسلات العربية والمدبلجة الناجحة التي لاقت جماهيرية واسعة في المنطقة العربية، فضلاً عن بث العديد من البرامج الترفيهية والحوارية والإخبارية المنوعة مما زاد أعداد الباحثين عن تردد قناة الشرق الجديد.

تردد قناة الشرق





تبث el sharq tv سلسلة كبيرة من البرامج المتميزة التي تتولى مختلف جوانب الحياة وتعمل على نشر الوعي الثقافي بين أبناء العوائل المصرية والعربية من بينها:

برنامج شير.

برنامج هاي تك.

برنامج مع معتز.

برنامج حقنا كلنا.

برنامج شباك نور.

برنامج الفن وسنينه.

برنامج ليطمئن قلبي.

برنامج ذكرى وعبرة.

برنامج رمضان كريم.

برنامج تصريح مواطن.

برنامج الشارع المصري.

برنامج الحصاد الإخباري.

مسلسلات قناة الشرق

قدمت قناة الشرق نخبة رائعة من المسلسلات باختلاف تصنيفاتها وجنسياتها منها:

مسلسل الزيبق.

مسلسل كفر دلهاب.

مسلسل سوق العصر.

مسلسل ظل المحارب.

مسلسل قضاة عظماء.

مسلسل قيامة ارطغول.

مسلسل المؤسس عثمان.

مسلسل الشوارع الخفية.

مسلسل بنت اسمها ذات.

مسلسل أبناء في العاصفة.

ويملك شبكة تلفزيون الشرق أيمن نور السياسي المصري مؤسس حزب الغد ومن بعده حزب غد الثورة أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية عام 2012 م، ولديه محطاتها الفضائية الثلاثة المتضمنة بجانب قناة الشرق لكلاً من:

قناة الشرق الاوسط

جاء إنطلاق elsharq middle east tv إستكمالاً لما حققته قناة الشرق من نجاح ولتغطية الأوضاع الراهنة حيث تتولى قناة الشرق الأوسط مواكبة كل ما هو جديد في الحقل السياسي والاقتصادي والرياضي والفني وخلافه من اهتمامات المواطنين في مصر والعالم العربي وتسعى لتحقيق التوازن بين احتياجاتهم من الأخبار والمعلومات التثقيفية والترفيه الموثوق الذي يلتزم بالمعايير الشرقية عبر ما تقدمه من برامج إخبارية وترفيهية وفقرات دينية وعروض تلفزيونية ومعالجات درامية ممتعة تناقش المشاكل التي تواجه الأسر المصرية والعربية.

برامج قناة الشرق الاوسط

تعرض الشرق الاوسط حزمة منوعة من البرامج متعددة التصنيف من بينها:

برنامج ابن البلد.

برنامج مداخلات.

برنامج ألو يا عرب.

برنامج تغطية خاصة.

برنامج المشهد التركي.

برنامج ملفات مع أمير.

برنامج بتوقيت الجزائر.

قناة لا الفضائية

تردد قنوات الشرق الجديد

ساهم الجدل المثار حول قنوات الشرق الاخوانية التي تبث مضمونها من تركيا نظراً لحظر كافة أنشطتها في مصر بناء على قرار قضائي مما اضطرها لاستخدام الإستديوهات التركية لتصوير وعرض برامجها في زيادة رغبات الجمهور المصري والعربي.

قنوات الشرق

هناك مجموعة من المزايا وعوامل الشهرة التي يتمتع بها قنوات الشرق المصرية وتعد السبب الرئيسي وراء انتشارها الواسع في مصر والوطن العربي.