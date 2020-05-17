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أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 17/5/2020 –عدم استقرار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:04 - 17 مايو 2020
اسعار الذهب في السعودية اسعار الذهب في السعودية
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تحظى أسعار الذهب في السعودية بإهتمام واسع من قبل المواطنين في داخل المملكة العربية السعودية او خارجها ، حيث ان وكالة فلسطين اليوم" تتابع اسعار الذهب بشكل يومي في السوق المحلية السعودية ، وإطلاع القراء على تطور السعر يوماً بيوم .

أسعار الذهب اليوم الأحد 17/5/2020 تتأثر بسوق النقط والاوراق المالية ، ومتابعة المواطنين لإسعار الذهب ليتسنى لهم البيع والشراء بشكل يومي ، ومعرفة أسعار العيار.

 أحوال المال و الأعمال يومياً، كما تتغير أسعار المعدن الأصفر و العملات من ساعة لأخرى، فبين الصعود و الهبوط المفاجيء، ما يترتب عليه هبوط اضطراري لاسعار عملات اخرى ما يجعل الجميع في حالة ترقب لعالم المال والاعمال و الاقتصاد، و يرصد لكم موقع «الوكالة نيوز« الاخباري تغيرات اسعار العملات لحظة بلحظة.

تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم تغييرات طفيفة في كل عيار مقارنة بها خلال الأيام الماضية، ولا يعتبر هذا دليلًا على إصابة أسعار المعدن الاصفر في السعودية اليوم بالجنون، فهو كغيره من الأشياء التي تتأثر بأسعار الدولار اليومية وغيرها من الأشياء.

سعر الذهب في السعودية تشهد حالات من التذبذب، حيث نجد ولمدة نحو الـ 2 يوم، أو الـ 3 يوم هبوط السعر، ومن ثم يقوم بالصعود مرة ثانية، وللمتابع لـ سعر الذهب اليوم يجد أن عيار الـ 21 الأوسع إنتشاراً بـ السعودية قد بلغ نحو الـ 695 جنيه ، وتترنح يومياً أسعار المعدن الأصفر في السعودية بين الصعود و الهبوط الاستقرار المفاجيء ، لتأتي اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 17/5/2020 :

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 210.58 ريال $56.05
سعر الذهب عيار 22 193.03 ريال $51.38
اسعار الذهب عيار 21 184.26 ريال $49.05
اسعار الذهب عيار 18 157.94 ريال $42.04
سعر الذهب عيار 14 122.84 ريال $32.70
سعر الذهب عيار 12 105.29 ريال $28.03
اسعار أوقية الذهب 6,549 ريال $1,743
اسعار جنيه الذهب 1,474 ريال $392.37
اسعار كيلو الذهب 210,577 ريال $56,051

 

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