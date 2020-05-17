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مالية غزة تصدر تنويهاً مهماً لموظفيها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:04 - 17 مايو 2020
تمديد دفع زكاة الفطر تمديد دفع زكاة الفطر
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مددت وزارة المالية في غزة اليوم الأحد، تمديد دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها خصماً من مستحقاتهم المالية.

ولفتت الوزارة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أن التمديد سيكون ليوم واحد فقط وذلك اليوم الأحد 17/5/2020 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، داعيةً الموظفين الراغبين بتسجيل أسمائهم وعدد أفراد أسرتهم من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونوهت الوزارة إلى أن قيمة مبلغ زكاة الفطر هذا العام 9 شيكل للفرد الواحد, بناءً على قرار وزارة الأوقاف والشؤون

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